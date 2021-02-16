Сибиряк украл взятку, которую его друг сказал передать полицейскому

Мужчина украл деньги друа, который тот готовил для взятки. Фото: Архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Колыванский районный суд вынес приговор мужчине, совершившему сразу несколько преступлений. Его признали виновным в «Мошенничестве» и «Подлоге». Подробнее рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

- Мужчина, оказывая юридические услуги, похитил 70 тысяч рублей своего знакомого. Деньги якобы предназначались как взятка. Друг хотел избежать наказания за то, что ездил пьяным за рулем, - сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Кроме того, в суде установлено, что на фирме сибиряка осужденные выполняли бесплатные общественные работы. Местный предприниматель в течение 2016 – 2017 годов получал материальную выгоду, используя труд 8 жителей района, осужденных к обязательным работам и направленных к нему для отбывания наказания. Для сокрытия преступления он составлял подложные документы о якобы пройденных работах. Одному такому гражданину подсудимый «сделал справку» за денежное вознаграждение.

Суд приговорил Парчайкина к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2, 5 года. Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.