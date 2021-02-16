Размер ежемесячных выплат материнского капитала в Новосибирской области в 2021 году: сколько получат родители

Маткапитал увеличился на 600 рублей. Фото: Архив "КП" Фото: Анастасия Осипова

На сайте администрации Новосибирского района опубликовали информацию об увеличении размера ежемесячных выплат материнского капитала в Новосибирской области в 2021 году. Надбавка составит 600 рублей. В итоге выплата составит 12 729 рублей (в прошлом году 12 037 рублей). Надбавку получат те, кто впервые обратился за ней в этом году, а также те, кто продлил ее.

Изменились и сроки – теперь ежемесячную выплату можно получить в течение 10 рабочих дней после обращения, хотя раньше люди ждали целый месяц. О том, как это можно сделать:

– Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго ребенка. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты появления (рождения/усыновления) ребенка, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления, – поясняют в администрации Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.