«Машина отлетела в отбойник»: под Новосибирском в ДТП пострадали двое детей

Дети, ехавшие в кроссовере, пострадали после столкновение с иномаркой. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

На автодороге «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Там 15 февраля столкнулись «Мицубиси Аиртрек» и «Мицубиси Лансер». От удара «Мицубиси Аиртрек» отлетел в отбойник. Пострадали 16-летняя девочка и 11-летний мальчик — пассажиры кроссовера. В ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности аварии.

— Авария произошла на 119 километре дороги. «Мицубиси Лансер», за рулем которого находился 56-летний мужчина, ехал со стороны Болотного в сторону Новосибирска. Водитель не справился с управлением и столкнулся со встречным кроссовером От удара «Мицубиси Аиртрек» отлетел в отбойник, — уточнили в ведомстве.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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