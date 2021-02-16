В Новосибирске задержали мужчину, ворвавшегося в тренажерный зал Красноярска с автоматом

Мужчину с автоматом, вбегающего в спортзал, сняла видеокамера. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске полицейские задержали 35-летнего мужчину, ворвавшегося в тренажерный зал Красноярска с автоматом. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Все это время мужчине удавалось скрываться от полицейских. Когда он в очередной раз пытался обхитрить сотрудников, они его поймали.

— Мужчина купил билет на самолет до Новосибирска, а сам поехал туда на машине. Как только он добрался до Новосибирска, его задержали полицейские, — рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Напомним, красноярец ворвался в тренажерный зал с автоматом после конфликта. Он угрожал оружием своему оппоненту на глазах посетителей зала, в том числе и детей. То, как мужчина с автоматом вбегает в спортзал, сняла кам ера уличного видеонаблюдения.

Как уточнили КП-Новосибирск в полиции, из оружия мужчина не стрелял. Несмотря на это его ждет серьезное наказание. На красноярца завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, пока идет следствие.

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