В Новосибирске 45-летний мужчина попал под поезд и чудом выжил

Поезд успел затормозить и мужчина остался жив. Фото: Архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь с понедельника на вторник, 16 февраля, на Инской станции едва не погиб 45-летний новосибирец. Он попал под колеса поезда. Подробности рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО:

– Предварительно установлено, что выпивший мужчина шел по рельсам. Он проигнорировал сигналы машиниста, который пытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось, - сообщили в ведомстве.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, ушибленная рана головы, перелом лицевого скелета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.