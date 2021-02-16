В Хакасии задержали вылет рейса «Абакан — Новосибирск» на пять часов

Аэропорт Абакана закрыли из-за тумана. Фото: Виктория МИНАЕВА

Во вторник, 16 февраля, в Хакасии задержали вылет рейса S7 «Абакан — Новосибирск» на пять часов. В «Толмачево» самолет должен был приземлиться в 10.25 по местному времени. Посадку перенесли на 15.15. Причиной задержки стал туман.

— Из-аз погодных условий в Абакан не могут вылететь 160 пассажиров. Они ожидают в аэропорту Новосибирска, — прокомментировали КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Кроме того, из-за погоды в аэропорту Абакана не смог приземлиться самолет из Москвы. Его отправили на запасной аэродром в Новосибирск.

Всю дополнительную информацию пассажиры могут уточнить в справочной новосибирского аэропорта по тел. (383) 216-99-99.

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