Пробки в Новосибирске 16 февраля 2021 года: сибиряки не могут проехать по Димитровскому мосту

Новосибирск сковали 9-балльные пробки.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 16 февраля 2021 года: затор образовался на Димитровском мосту. Там сломался автобус. Кроме того, сложная дорожная обстановка сложилась на площадях Энергетиков, Труда и прилегающих к ним улицах: Станиславского и Станционной. Об этом сообщают водители в «2ГИС».
— Страшно, представить, сколько сейчас людей опаздывает на работу, — возмущаются водители.
— Те, кто бегают с полосы на полосу, думаете быстрее доедете?
— Этой пробки нет конца. Чувствую я останусь ночевать на мосту.
В целом по городу уровень пробок достиг 9 баллов.
В Новосибирск после 30-градусных морозов вернулось тепло. Синоптики предупредили о том, что сегодня Новосибирск накроет мокрый снег. На дорогах будет скользко. Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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