Пробки в Новосибирске 16 февраля 2021 года: сибиряки не могут проехать по Димитровскому мосту

Новосибирск сковали 9-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 16 февраля 2021 года: затор образовался на Димитровском мосту. Там сломался автобус. Кроме того, сложная дорожная обстановка сложилась на площадях Энергетиков, Труда и прилегающих к ним улицах: Станиславского и Станционной. Об этом сообщают водители в «2ГИС».

— Страшно, представить, сколько сейчас людей опаздывает на работу, — возмущаются водители.

— Те, кто бегают с полосы на полосу, думаете быстрее доедете?

— Этой пробки нет конца. Чувствую я останусь ночевать на мосту.

В целом по городу уровень пробок достиг 9 баллов.

В Новосибирск после 30-градусных морозов вернулось тепло. Синоптики предупредили о том, что сегодня Новосибирск накроет мокрый снег. На дорогах будет скользко. Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.