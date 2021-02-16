Погода в Новосибирске на 16 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

Новосибирск накроет мокрый снег.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске на 16 февраля 2021: в город придут ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В первой половине дня осадков не будет, но усилится юго-западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит -6 — -8 градусов. Днем пойдет мокрый снег, порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Воздух прогреется до -1 градуса, по области местами столбик термометра поднимется до 0 градусов. На дорогах — гололед, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
«Яндекс. Погода» также обещает теплый день с мокрым снегом. Температура утром будет -5 градусов, днем — -3 градусов, а вечером столбик термометра опустится до -7 градусов.
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