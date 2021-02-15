Таинственный крест обнаружили новосибирцы на дереве рядом с кладбищем

Сибиряки недоумевают, откуда крест мог там взяться. Фото: Евгений Кочкин

Новосибирцы заметили в лесу в Первомайском районе таинственную находку — прибитый к одному из деревьев крест. Сибиряки недоумевают, откуда он мог там взяться.

— Заметил его сегодня, 15 февраля, сколько он там висит — не понятно. Территориально это участок леса около пересечения улиц Газонная и Ошанина. Раньше ничего подобного не было у нас, ничего такого в лесах не находили. Кто повесил — не знаю, — пояснил КП-Новосибирск автор фото Евгений Кочкин.

Отметим, что этот лесной участок находится недалеко от Инского кладбища и Казанской церкви, расположенными также в Первомайском районе.

Если вы что-нибудь знаете об этой жутковатой находке, появившейся в Новосибирском лесу, или вы замечали там другие необычные вещи, свяжитесь с редакцией по телефону 8-923-145-11-03.

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