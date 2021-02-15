Использовать разумно и сохранять

Андрей Шимкив. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В акционерном обществе «Сузунский лесхоз» Андрей Шимкив в составе делегации с участием представителей Правительства области и руководства Сузунского районе принял участие в запуске оборудования по распиловке круглого леса. На базе предприятия реализуется масштабный инвестиционный проект по глубокой переработке древесины. Долгое время лесхоз находился в кризисной ситуации, но в 2020 году удалось нарастить объём произведённой продукции до уровня 72,2 миллиона рублей (на 13,8 % к уровню 2019 года), увеличить количество работников (среднесписочная численность 89 человек, это на 6 % выше уровня 2019 года).

Алексей Севастьянов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, прокомментировал:

- Несмотря на сложный ковидный год, леспромхозы нашей Новосибирской области добавили в производительности. За 2020 год переработано практически 50 тысяч кубов древесины, реализовано пиломатериала на 225 миллионов рублей с увеличением на 27 процентов. Существенную роль в этом сыграл Сузунский лесхоз. И резерв производительности предприятия имеется: лесхоз вложил собственные средства, инвестировал в новый проект и оборудование.

Как сообщил руководитель лесхоза Александр Талышев, в 2020 году предприятие собственными силами построило лесопильный цех, подстанцию – стоимость работ составила 16,5 млн рублей. В лизинг приобретено деревоперерабатывающее оборудование стоимостью 8,1 млн рублей, а также погрузчик с лесозахватом на сумму 3,4 млн рублей. Кроме того, при поддержке областного бюджета в 2020 году автопарк лесхоза пополнился двумя лесопожарными станциями и четырьмя квадроциклами.

Андрей Шимкив подчеркнул: сохранение и разумное распоряжение природными ресурсами – тема, актуальная для всей Новосибирской области. К рассмотрению на ближайшей сессии Законодательного Собрания готовятся поправки к закону об особо охраняемых природных территориях. С инициативой о присвоении участку статуса лесного парка как особо охраняемой территории регионального значения уже вышел Новосибирский сельский район.

- Проблема застройки лесных участков существует практически во всех районах области, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Утвердим закон, начнем практику его применения с присвоения статуса лесного парка Заельцовскому бору в Новосибирске. Затем и в Сузуне, и в любом другом районе можно будет воспользоваться законом и закрыть для застройки природную территорию, нужную людям.