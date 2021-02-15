До оттепели хватит: под Новосибирском яму на дороге засыпали снегом

Яму решили просто засыпать снегом. Фото: Кадр из видео

Жители Чановского района Новосибирской области засняли на видео весьма любопытный и нестандартный способ ремонта дорог. Так, яму, образовавшуюся на проезжей части, на улице Победы, решили просто засыпать снегом с обочины.

— Вот так вот у нас починили дорогу — снегом, — рассказывают сибиряки на видео.

Ролик с таким «зимним» ремонтом дорог попал и в соцсети. Однако в комментариях под постом в паблике Вконтакте «Новосибирск | Черный и Белый список» сибиряки написали, что, возможно, данная миниатюра не имеет никакого отношения к ремонту проезжей части:

— Там сегодня ЖКХ аварию устраняли вроде как. Так что, возможно, к дороге это и не имеет никакого отношения. Просто за собой теплотрассу присыпали, — пишут люди.

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