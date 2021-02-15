В Новосибирской области в 2020 году введено в 1,5 раза больше жилья, чем в Красноярском крае

С каждым годом количество вводимого жилья в регионе будет увеличиваться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Андрей Травников подвел итоги развития строительной отрасли региона в 2020 году на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

- В прошлом году на территории Новосибирской области ведено более 1,9 млн квадратных метров новых квартир и домов. Мы являемся лидерами строительства жилья в Сибирском федеральном округе, причем с серьезным отрывом. Результат более, чем достойный, с учетом того, что в прошлом году, мы понимаем, были объективные трудности – пандемия, первый год полной работы в новых условиях привлечения средств граждан для долевого строительства. Уверен, что и в 2021 году у нас есть предпосылки увеличить объемы ввода жилья, тем более, что Правительство Российской Федерации в прошлом году дало нам новые инструменты. В частности, очень успешно стартовала программа сельской ипотеки, напомню, она продлена до 2025 года. Нужно в полной мере использовать этот инструмент, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

По итогам 2020 года на долю введённого многоквартирного жилья в регионе приходится более 1,4 млн кв. м, 118,7 % к аналогичному периоду прошлого года, или 74,6 % от общего объёма введенного жилья. Жителями области за счет собственных и заёмных средств построено более 493 тыс. кв. метров индивидуального жилья, или 25,4 % от общего объёма введенного жилья.

Высокие показатели позволили Новосибирской области войти в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства и сохранить первое место в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области введено в 1,5 раза больше жилья (1,94 млн кв. м), чем в Красноярском крае (1,25 млн кв. м), в 1,8 раза больше, чем в Иркутской области (1,07 млн кв. м), в 2,3 раза больше, чем в Алтайском крае (0,82 млн кв. м).

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» строители региона планируют к 2030 году выйти на уровень не менее 2,6 миллионов квадратных метров сданного жилья в год. В 2021 году перед регионом стоит задача по вводу в эксплуатацию около 1,7 млн кв. м жилья. Правительством Новосибирской области предпринимаются значительные усилия по поддержке развития жилищного строительства в сельских районах Новосибирской области и реализации программы строительства служебного жилья и жилья для детей сирот.