Своего мусора мало? В Новосибирске мужчина украл урну у чужого подъезда

Схватив урну, мужчина поспешил скрыться. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске по улице Селезнева, 48, мужчина среди ночи украл урну, думал, что его никто не видит, но не учел скрытую видеокамеру на домофоне. Теперь это видео смотрят и в полиции — жильцы написали туда заявление. Произошел инцидент ночью 13 февраля.

— Пришел к нам во двор примерно в половину третьего ночи вот этот мужчина и украл урну для мусора около третьего подъезда. Только, судя по всему, про камеру на домофоне он не знал. Заявление в полицию жильцы, конечно, написали, но вот что этим гражданином двигало — до сих пор понять не могут, — написали сибиряки в группе «Новосибирск» в Фейсбуке.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что у нас в городе подобные инциденты, увы, не редкость. Некоторые даже назвали несколько нестандартных способов, которыми они обезопасили имущество около своих домов:

— К своему подъезду он ее, что ли, унес?

— У нас было тоже самое, новую урну украли около школы — она едва неделю простояла.

— А мы урны болтами к бетону прикрутили. И ножки скамеек тоже забетонировали, чтоб ни у кого соблазна не было, — пишут люди.

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