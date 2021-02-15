Под Новосибирском фура столкнулась с бензовозом: водителя зажало в кабине

Под Новосибирском, вечером 15 февраля, столкнулись фура и бензовоз. Фото: ГУ МЧС по НСО
Под Новосибирском, вечером 15 февраля, столкнулись фура и бензовоз. На месте работают спецслужбы.
— На трассе р-256 примерно в пять вечера столкнулись фура и бензовоз с дизельным топливом. В результате произошедшего пострадали два водителя, один из них оказался зажат в салоне машины, сейчас ему помогают выбраться спасатели, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте работают спецслужбы. Фото: ГУ МЧС по НСО
На месте ДТП продолжают работать спецслужбы. Сотрудники МЧС произвели слив топлива из столкнувшихся машин. На месте задействовано 17 человек 6 единиц техники. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Произошедшее также засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. По словам людей, от удара, смятая кабина бензовоза оказалась позади кабины длинномера.
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