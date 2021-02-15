«А если поезд будет ехать?»: в Новосибирске дети катаются с горки прямо на железную дорогу

В Новосибирске дети катаются с горки прямо на железнодорожные пути. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске дети катаются с горки прямо на железнодорожные пути — об этом написал в соцсетях очевидец. Саму горку сибиряк заснял на видео, ролик тоже был опубликован в сети.

— В Ленинском районе, между станциями «Жилмассив» и «Левая Обь», дети катаются с горки прямо на железнодорожные пути, — цитирует очевидца паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — А ведь участок пути кривой, скорость большая, тормозной путь у поезда при экстренном торможении минимум 800 метров.

В пресс-службе РЖД пообещали прокомментировать данный инцидент позже.

В комментариях под постом, тем временем, многих сибиряков такое развлечение детей очень возмутило. Люди уверены, что объяснить ребятам всю степень опасности таких игр должны были родители:

— Они совсем не понимают, что делают? А если поезд будет ехать?

— Родители должны донести элементарные правила до детей.

— Так и до трагедии не далеко, — пишут люди.

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