В Новосибирске бухгалтер ТСЖ присвоила полмиллиона рублей: ее отправили в колонию

В Новосибирске осудили бухгалтера ТСЖ, укравшего деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приговор Заельцовского районного суда, вынесенный бухгалтеру ТСЖ, вступил в законную силу. Сибирячку признали виновной в присвоении крупной суммы денег. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

— В суде установлено, что с 2 октября 2017 года по 21 июня 2018 года главный бухгалтер ТСЖ «Идиллия» при приеме платежей за коммунальные услуги выдавала гражданам квитанции о приеме и поступлении в кассу ТСЖ денежных средств. Часть денег в размере более 450 тысяч рублей злоумышленница впоследствии похитила. Она составила ложные документы о возвратах денег, — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы на срок 1 год.

Бухгалтер пыталась обжаловать приговор, но Новосибирский областной суд оставил его без изменения. Документ вступил в законную силу.

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