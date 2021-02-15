«До -32!» Узнали, когда в Новосибирск вернутся морозы

После небольшого потепления возвращаются морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске весна не планирует приходить раньше срока: вслед за потеплением снова наступят 30-градусные морозы. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-сибирском Гидрометцентре.

— Новосибирск сейчас находится в южной, теплой части циклона. Сегодня и ближайшие два дня будет комфортная погода до -1…-3 градусов, с небольшим мокрым снегом и ветром. С 18 февраля возвратятся морозы, когда к нам придет холодный воздушный фронт. 18 числа в Новосибирске мы ждем ночью -16…-18 градусов, а днем — -13…-15. По области при прояснениях будет до -28 градусов ночью и -23 градуса днем, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В следующие дни, по прогнозам синоптиков, станет еще холоднее. 19 февраля ночью столбик термометра опустится до -32 градусов, а днем будет 23-градусный мороз.

Водителей просят быть осторожными на дорогах — снегопады могут привести к заторам на дорогах и всплеску аварийности. Особое внимание следует уделить при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи, а также при проезде перекрестков, остановок и дворовых территорий, где ледяной накат образуется из-за постоянных торможений.

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