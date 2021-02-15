Из новосибирских аптек исчезло лекарство для экстренной помощи астматикам

Из аптек пропал препарат дексаметазон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирской области забили тревогу из-за того, что в аптеках стало не хватать жизненно важного препарата дексаметазона. Сибиряки не могли купить лекарство в виде ампул — именно в такой форме оно нужно для экстренного лечения астмы, аллергии и вирусной пневмонии.

Проблему с нехваткой лекарств Губернатор области Андрей Травников поручил решить региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства.

— На 12 февраля 2021 года в аптеках было достаточно дексаметазона в форме таблеток. Но поставки препарата в инъекционной форме останутся пониженными до конца февраля. Министерство направило запросы производителям и поставщикам дексаметазона о том, есть ли возможность увеличить поставки, — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Пока что в продаже есть препараты гормонального ряда, такие как метилпреднизолон. Его можно использовать как замену дексаметазона.

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