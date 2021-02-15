Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Абоненты стали приобретать более дорогие модели смартфонов от 10 тысяч рублей с диагональю от 6 дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования в сибирских регионах Tele2 достигла 74%. Доля устройств с поддержкой 4G при этом выросла на 11 п.п.

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 году. Доля смартфонов в сети выросла на 5 п.п. На конец 2020 года смартфонами пользовались 74% сибирских клиентов оператора. Доля смартфонов с поддержкой 4G в Сибири выросла на 11 п.п., что выше, чем в среднем по России.

Лидирующие позиции в «сибирском» рейтинге брендов занимают устройства Samsung, Xiaomi и Apple. Среди смартфонов в сети Tele2 от Омска до Кызыла лидирует крупнейший южнокорейский вендор: 24% всех используемых клиентами оператора смартфонов произведены брендом Samsung. При этом прослеживается отчетливая тенденция к увеличению диагонали и средней стоимости одного устройства. Более 75% смартфонов в сети Tele2 имеют диагональ экрана более 6 дюймов. Также заметно увеличилась доля смартфонов в ценовой категории от 10 000 до 20 000 рублей. В декабре 2020 года более трети зарегистрированных в сети оператора устройств относились к этой ценовой категории.

Доля смартфонов среди всех устройств по России составила 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока - 77%.