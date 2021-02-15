«Он с трупом в салоне катался?»: новосибирец показал дрифт на машине ритуальных услуг

Новосибирец прокатился по льду в машине ритуальных услуг. Фото: стоп-кадр/ «АСТ-54»

На парковке ТЦ «Гигант» водитель «ГАЗели» с логотипами ритуальных услуг показал дрифт. Он встал в один ряд с легковушками и сделал экстремальный круг. Из салона машины доносилась громкая музыка. Очевидцы сняли необычное шествие на видео и опубликовали ролик в соцсети. Новосибирцы бурно обсуждают ролик.

— Он с трупом в салоне катался? — гадают подписчики группы «АСТ-54», где опубликовано видео.

— В свободное время пусть делает, что хочет, это его авто.

— Я как водитель такой же машины могу сказать, что он оттачивал мастерство вождения, так как на данных автомобилях должны работать профессионалы, а музыка… Ну не ездить же постоянно под Моцарта и Баха.

Водитель «Газели» прокомментировал свой поступок в комментариях под постом.

— Ребята, как хочу, так и провожу свое личное время, главное, что не пью, — написал мужчина.

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