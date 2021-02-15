Опьяненные выходными

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

12 февраля в 8.04 охранником ГВАРДИИ в бизнес-центр на Вокзальной магистрали не был допущен арендатор одного из офисов. На работу мужчина пришел в состоянии сильного алкогольного опьянения, а по инструкции пропускать в здание нетрезвых граждан запрещено. Вслед за охранником это правило нарушителю разъясняли и прибывшие по вызову бойцы ГБР.

12 февраля в 1.39 кнопка тревожной сигнализации была активирована на автозаправочной станции на улице Петухова. Работники АЗС увидели возле машины, остановившейся для заправки, женщину, лежавшую на снегу, и предположили, что водитель ее избивает. Прибывшие на вызов бойцы ГБР выяснили, что женщина сильно пьяна и сама выпала из автомобиля, а водитель пытается вернуть ее на место.

13 февраля в 15.52 в офисе банка на Вокзальной магистрали мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, безуспешно пытался снять в банкомате деньги. Свое недовольство тем, что аппарат его не понимает, он в нецензурной форме высказывал работникам офиса. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР вывели пьяного нарушителя из офиса. Снять деньги мужчина так и не смог.

13 февраля в 0.40 сигнал тревоги поступил из ресторана, расположенного на улице Ленина: пьяный молодой человек категорически отказывался покидать уже закрывшееся на ночь заведение. Бойцы ГБР понудили гостя рассчитаться и уйти из ресторана.

13 февраля в 12.55 в другом ресторане, расположенном тоже на улице Ленина, бойцы ГБР ГВАРДИИ разбудили и выпроводили мужчину и женщину, которые из-за алкогольного опьянения уснули за столиком.

14 февраля многократную попытку атаки супермаркета, расположенного на улице Зорге, предпринял очередной пьяный новосибирец. В первый раз мужчина заявился в магазин в 17.31, во второй раз - в 18.27 и в третий - в 20.15. Каждый раз он мешал продавцам работать, они нажимали кнопку тревожной сигнализации и вызывали ГБР, а приезжающие на вызов бойцы выпроваживали нарушителя на улицу.