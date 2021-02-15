Как оформить инвалидность ребенку в Новосибирске: порядок, правила, изменения

Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.

Сегодня Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области при поддержке общественной палаты Новосибирской области провело круглый стол на тему «Медико-социальная экспертиза детей с ментальными и статодинамическими нарушениями». На нем речь пошла о том, как оформить инвалидность ребенку в нашем регионе. Все желающие могли присоединиться к круглому столу очно и дистанционно, задать вопросы и получить ответы специалистов.

О порядке оформления инвалидности у детей в Новосибирской области рассказала руководитель регионального бюро, главный эксперт по медико-социальной экспертизе (МСЭ) Ольга Барковская. Она остановилась на главных моментах процедуры и законодательных актах, регулирующих процесс.

Заместитель руководителя по экспертной части ГБ МСЭ Марина Примакова в доступной форме рассказала о порядке автоматического продления ранее установленной инвалидности. Она отметила, что во время пандемии вышло постановление по временному порядку признания человека инвалидом. Решение об установлении инвалидности специалисты МСЭ принимают на основании документов, выданных медицинскими организациями заочно. Очное освидетельствование сейчас проводят только по желанию гражданина, в случае обжалования. По этому же постановлению, автоматически продляют на 6 месяцев признание ранее установленной инвалидности. Эта мера действует до 1 марта 2021 года включительно.

Фото: Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.

Об изменениях в индивидуальной программе реабилитации ребятишек рассказала специалист по реабилитации инвалидов Екатерина Васильева. Она дала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и уточнила, что все бланки и актуальная информация выложены на официальном сайте Главного бюро www.54.gbmse.ru.

Главный специалист Министерства здравоохранения Новосибирской области по паллиативной помощи детям Лейсана Гатауллина затронула непростую тему: рассказала о важности индивидуального подхода и особенностях получения паллиативной помощи. Ее выступление транслировалось в записи. Представители Новосибирского регионального Фонда социального страхования Российской Федерации удаленно ответили на вопросы участников круглого стола по возможности компенсации средств за приобретение технических средств реабилитации инвалидов.