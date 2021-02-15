Новосибирцы собирают 5 миллионов рублей на ремонт Дома джаза

Юлия Демидова и Владимир Швец решили создать Дом джаза в Новосибирске. Фото: со страницы презентации проекта

Музыканты джазового дуэта «Музыка Снов» Юлия Демидова и Владимир Швец решили создать Дом джаза в Новосибирске. Им предоставили помещение, которое нужно отремонтировать.

Музыканты обратились к любителям джаза помочь собрать нужную сумму на создание студии и концертной площадки, сообщает издание «ЧС-Инфо».

На данный момент собрано сто тысяч рублей пожертвований. На эти деньги вывезут строительный мусор, подключат электро- и водоснабжение, сделают перепланировку помещений. Самым дорогостоящим станет звукоизоляция студии, светозвуковая аппаратура и музыкальные инструменты.

— В Доме Джаза разместится концертная площадка, детская джазовая студия, музей джаза, репетиционная база, студия звукозаписи. Это место для джемов и мастер-классов, место, где молодые музыканты смогут в неформальной обстановке пообщаться и поиграть с мастерами стиля, — рассказали музыканты о своем проекте.

Общая сумма, необходимая для открытия джазового арт-пространства составляет около 5 миллионов рублей.

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