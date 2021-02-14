Центр Новосибирска атаковали вороны и галки: они эволюционировали из-за света фонарей и теперь не спят

Стая ворон на Коммунистической. Фото: Никита МАНЬКО

Жители Новосибирска обратили внимание на стаи черных птиц, которые начинают шуметь по ночам. Корреспонденты КП-Новосибирск засняли их возле ДК Дзержинского на улице Коммунистической, также подобную картину часто наблюдают у оперного театра, в центральных скверах и во дворах на улице Кропоткина.

Оказалось, что на деревьях так шумно ведут себя вороны. В стаях есть не только обычные серые вороны, но и черные, и гибридные, которых называют еще «чумазыми». Они выбирают для гнездования деревья в центре города, так как он наиболее освещен. Кстати, вместе с воронами не спят ночью и галки. Их можно отличить по парным крикам вроде «кай-кай». Орнитологи отмечают, что птицы эволюционировали из-за света фонарей, теперь они как совы — могут жить ночью, хотя раньше такого за ними не наблюдалось.

— А ведь не совы они, а сугубо дневные птицы! С такими способностями адаптироваться к новым условиям серым воронам вымирание не грозит. Наоборот, у них имеются все предпосылки к дальнейшей эволюции, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центр Новосибирска атаковали «чумазые», черные и серые вороны

Жители Плехановского жилмассива уже привыкли к вечернему гомону за окном. В сумерках там оживают декорации к «Ночному дозору» или к Хичкоку с его «Птицами». В небе, подсвеченном фонарями, кружат сотни ворон. Те, у кого в квартире есть домашние животные, хватаются за головы: коты не сходят с подоконника, ругаясь на пернатых всю ночь, а заодно мешая хозяевам спать. А вот владельцы автомобилей клеймят птичек уже наутро: после ночного променада воронья по небу припаркованные машины нуждаются в хорошей мойке (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.