У бывшей жительницы Новосибирска в Берлине забрали троих детей по доносу соседей

Евгений и Юлия Зайберт записали видеообращение: они просят российский МИД вмешаться в ситуацию, помочь им вернуть детей. Фото: из личного архива

У бывшей жительницы Новосибирска Юлии Зайберт в Берлине изъяли троих детей. На семью пожаловались соседи, что те выпивают, а муж еще и бьет жену. К тому же мужчина стоял на учете у властей как алиментщик (не платил деньги на ребенка от первого барка). В итоге к Зайбергам начала ходить опека и психологи. Семья считает это вторжением в их жизнь:

— Они были настолько «озабочены благополучием» наших детей, объявленных ими умственно-отсталыми, что навязали нам семейную амбулаторную помощь без всяких на то оснований. При этом отца детей они предварительно выкинули на улицу на выдуманном ими основании семейного насилия и его якобы алкогольной зависимости и под угрозами в мой адрес, что они детей изымут на месте, если я пойду против них. Таким образом, отец детей был официально бомжом и уходил на время прихода семейных помощников из дома, — прислала письмо в редакцию КП-Новосибирск Юлия Зайберт.

Семья в итоге решила уехать из Германии в Россию, но перед отъездом к ним пришли полицейские и силой забрали детей. Эмигранты возмущены и решением суда, и тем, как силовики провернули эту операцию:

— Обыскивали дом, били мужа, надели мне наручники и применяли физическое насилие к нам с криками: «Ах, Вы в Россию к Путину собрались? — Вот Вам — за Навального! Никогда больше не увидите детей!, — утверждает Зайберт.

Юристы сейчас помогают русской семье в Берлине. Также сестра Юлии, которая живет в Новосибирске, хочет организовать пикет у немецкого генконсульства с требованием вернуть детей родителям.

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