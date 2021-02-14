Уборка снега в Новосибирске 15 февраля 2021 года: какие улицы расчистят

Снегоуборочная техника будет работать днем и ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уборка снега в Новосибирске 15 февраля 2021 года начнется ночью. Об этом сообщили пресс-службе мэрии города.

— Работы по расчистке улиц начнутся в ночь. С начала зимнего сезона снегоуборочная техника вывезли с магистралей и улиц города 972 081,7 кубометров снега, — рассказывают городские власти.

В ночь с 14 на 15 февраля массовая уборка и вывоз снега будут организованы:

— в Центральном округе — на ул. Орджоникидзе, ул. Депутатской, ул. Ядринцевской пл. Калинина, Красном проспекте, Вокзальной магистрали;

— в Октябрьском районе — на ул. Бориса Богаткова, ул. Старощука, ул. Восход;

— в Ленинском районе — на ул. Станционной;

— в Кировском районе — на Бугринском мосту;

— в Первомайском районе — на Бердском шоссе;

— в Советском районе — на ул. Демакова, ул. Новоморской;

— в Калининском районе — на ул. Богдана Хмельницкого.

В дневное время 15 февраля уборка и вывоз снега запланированы:

— в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Челюскинцев, тротуаре ул. Кропоткина;

— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали;

— в Ленинском районе — на площади Карла Маркса;

— в Кировском районе — на ул. Мира, Бугринском мосту;

— в Советском районе — на Морском проспекте, ул. Молодости;

— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;

— в Калининском районе — на ул. Тюленина.

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