Уборка снега в Новосибирске 15 февраля 2021 года: какие улицы расчистят

Снегоуборочная техника будет работать днем и ночью.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Уборка снега в Новосибирске 15 февраля 2021 года начнется ночью. Об этом сообщили пресс-службе мэрии города.
— Работы по расчистке улиц начнутся в ночь. С начала зимнего сезона снегоуборочная техника вывезли с магистралей и улиц города 972 081,7 кубометров снега, — рассказывают городские власти.
В ночь с 14 на 15 февраля массовая уборка и вывоз снега будут организованы:
— в Центральном округе — на ул. Орджоникидзе, ул. Депутатской, ул. Ядринцевской пл. Калинина, Красном проспекте, Вокзальной магистрали;
— в Октябрьском районе — на ул. Бориса Богаткова, ул. Старощука, ул. Восход;
— в Ленинском районе — на ул. Станционной;
— в Кировском районе — на Бугринском мосту;
— в Первомайском районе — на Бердском шоссе;
— в Советском районе — на ул. Демакова, ул. Новоморской;
— в Калининском районе — на ул. Богдана Хмельницкого.
В дневное время 15 февраля уборка и вывоз снега запланированы:
— в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Челюскинцев, тротуаре ул. Кропоткина;
— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали;
— в Ленинском районе — на площади Карла Маркса;
— в Кировском районе — на ул. Мира, Бугринском мосту;
— в Советском районе — на Морском проспекте, ул. Молодости;
— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;
— в Калининском районе — на ул. Тюленина.
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