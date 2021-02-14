Экс-глава Новосибирского госархнадзора не давал жильцам аварийных домов заселиться в новостройку

Новостройка на улице Сержанта Коротаева, 9. Фото: "Новая Сибирь".

В Заельцовский районный суд поступило в производство уголовное дело в отношении бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Валерия Анищенко. Экс-чиновника подозревают в препятствовании законной предпринимательской деятельности, которое повлекло ущерб в размере 10 миллионов рублей.

— По версии обвинения, его ведомство предъявляло избыточные требования по инсоляции к одной из высоток в Кировском районе Новосибирска. Ведомству казалось, что у объекта нарушена инсоляция — якобы на его окна падала тень соседнего здания. Из-за этого ввод здания в эксплуатацию был задержан на полгода. Часть квартир в новостройке предназначалась переселенцам из ветхих и аварийных домов по муниципальному заказу, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Валерий Анищенко стал фигурантом уголовного дела. Фото: "Новая Сибирь".

Застройщик и инспекция долгое время пытались решить свои споры в арбитражном суде. А когда вдруг выяснилось, что у Валерия Анищенко есть личная заинтересованность в происходящем торможении ввода дома в эксплуатацию, то материалы легли на стол следователя.

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