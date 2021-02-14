Прохожие пытались спасти пенсионера с сердечным приступом в Новосибирске

Медики не успели спасти сибиряка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Происшествие случилось на улице Трикотажной. Пенсионеру неожиданно стало плохо и он, схватившись за сердце, упал на тротуар рядом с жилым домом № 29 «а». Несколько прохожих людей обратили внимание на лежащего на снегу беспомощного человека. Они объединились и занесли дедушку в ближайший магазин.

— Люди оперативно вызвали скорую помощь. На место выехала реанимационная бригада и сотрудники полиции. Медики проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли помочь мужчине. Он скончался. Предварительная причина смерти сердечная недостаточность. Более точный диагноз станет известен после проведения судмедэкспертизы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, — рассказала КП-Новосибирск сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Telegram: https://t.me/nskkp

Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBHTHo87gYe30zcT%2FYTuM695L6TFT5jrzDkhdx41XBfhnP2QtKKooC87QmUUO9e&lang=ru

Почта: kp.nsk@phkp.ru