В Новосибирске за сутки от коронавируса умерло 6 человек: что о них известно

Короновирус унес жизни шести сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По данным оперативного штаба, на утро 14 февраля в регионе скончалось шесть пациентов ковидных госпиталей.

— Это были мужчины в возрасте 55 лет, 67 лет, 85 лет и женщины в возрасте 49 лет, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 330 человек, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии сегодня находится 131 человек. В тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ — 24 пациента.

Всего за сутки вирус подхватили 121 человек. Выздоровление наступило у 67 сибиряков.

— Госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 413 человек. В районных больницах области эта цифра чуть меньше — 805 пациентов.

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