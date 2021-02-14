В Новосибирске брат жестоко избил сестру в подъезде многоэтажки

Полицейские быстро установили личность буйного сибиряка. Фото: стоп-кадр.

ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Гребенщикова накануне, 13 февраля. Видео инцидента зафиксировали камеры наблюдения. Сейчас их изучает полиция.

На кадрах, опубликованных в социальной сети в паблике «Инцидент», видно, как крепкий мужчина набросился на сибирячку, схватил за волосы и несколько раз с силой ударил головой об пол. Очевидцы происшествия позвонили на «02».

— Все проходили мимо. Женщина пролежала так почти час. Сестра с мужем пошли в магазин, увидели ее, вызвали скорую и полицию. Дальнейшие подробности неизвестны, — написала в социальных сетях автор видео.

Позже выяснилось, что конфликт, закончившийся избиением, произошел между родственниками. Обидчик и его жертва оказались родными братом и сестрой.

— Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, он был допрошен и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Потерпевшей выдано направление на судмедэкспертизу, которая установит тяжесть вреда здоровью. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что медики предварительно диагностировали у женщины сотрясение головного мозга. В данный момент она находится в больнице.

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