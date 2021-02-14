Востоковед рассказал, кому год Быка принесет удачу

Год Быка принесет удачу Свинье. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В свои права 2021 год вступил по китайскому календарю 12 февраля. Востоковеды считают, что сочетание хранителя-Быка со стихией Металла — не самое лучшее. В общем, год будет трудный, но не безнадежный.

— Лучше всего дела будут обстоять у Свиньи, для которой маловероятны большие затруднения, наоборот, благоприятны новые начинания, расширение поля деятельности. Петух восполнит все потери предыдущего года, получит помощь от окружающих, восстановит мир в семье. Лошади хотя и придется немного потрудиться, но в финансовом отношении она, как минимум, ничего не потеряет. Сравнительно благоприятным будет год для Тигра, который приобретет новых друзей и единомышленников. Для самого Буйвола в его год, несмотря на неожиданные препятствия, сбудутся давнишние желания, особенно хорош этот год для создания семьи. Для Крысы также вероятны небольшие затруднения в делах, которые она, впрочем, легко преодолеет и благосостояние возрастет, — рассказал изданию «Навигатор» профессор Института Конфуция Гуманитарного института НГУ Сергей Комиссаров.

Но не всем «зверушкам» в предстоящем году будет легко и спокойно. По словам востоковеда, для Зайца (в другой интерпретации это Кот) год окажется весьма трудным, с подрывом здоровья на нервной почве, разлукой с близким человеком. Дракону лучше затаиться, не поддаваться никаким соблазнам. Также и для Змеи возможны непредвиденные осложнения в различных делах. На Овцу наступают финансовые неурядицы, которые ведут к общему уменьшению доходов. Для Обезьяны очень вероятны убытки и душевное беспокойство, поэтому потребуется особая осмотрительность в делах. У Собаки возможны проблемы в отношениях с друзьями.

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