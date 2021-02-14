Мужчина пытался задушить участкового в Новосибирской области

Дебошир набросился на участкового в служебном автомобиле. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП произошло в селе Баган Новосибирской области. Участковый пытался доставить в отдел полиции выпившего местного жителя, который устроил дебош в собственном доме. По дороге в участок буйный пассажир сначала уснул, а потом пришел в себя и набросился на сотрудника.

— Пожилой мужчина во время доставки на служебном автомобиле в отдел полиции села Баган применил насилие и пытался задушить участкового уполномоченного, который находился при исполнении служебных обязанностей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

К счастью, полицейский смог дать отпор дебоширу и доставить его в пункт назначения. В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.

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