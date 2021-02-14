В пожаре под Новосибирском погиб 63-летний мужчина

Причиной пожара стало замыкание электропроводки. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ЧП произошло в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Ночью на улице Сибирская вспыхнул частный дом.

— Вызов поступил в час ночи. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела кровля частного дома и веранда. В результате пожара огнем поврежден дом и веранда на общей площади 88 квадратных метров. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в доме. На реагирование привлекались: 13 человек и 3 единицы техники, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

После тушения спасатели нашли погибшего хозяина. Им оказался 61-летний местный житель.

На месте сейчас работают дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета.

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