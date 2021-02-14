Сибиряк перевел 12 тысяч рублей незнакомке, чтобы та согласилась на свидание

Влюбленный сибиряк стал жертвой мошенников. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

31-летний житель Новосибирска на просторах интернета встретил любовь своей жизни. Произошло это совершенно случайно во время общения в социальных сетях. Сначала мужчина и девушка общались виртуально, но в один момент им захотелось встретиться. Правда красотка, прежде чем назвать свой домашний адрес, попросила в знак серьезности намерений перевести ей на карточку 12 тысяч рублей. Влюбленный сибиряк выполнил каприз своей избранницы. Потом купил букет цветов, шампанское и отправился в гости. Но мужчину ждало разочарование.

— В отделе полиции Тогучинского района сибиряк рассказал, что когда приехал к дому девушки, она даже выходить на улицу отказалась, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Полицейские объяснили влюбленному Ромео, что тот, скорее всего, стал жертвой интернет-мошенников. По указанному адресу, где было назначено свидание, никакой красотки не оказалось.

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