Сибирячка пожаловалась в ГИБДД на попытку эвакуировать автомобиль с 5-летним ребенком

Инспектор ГИБДД и эвакуаторщики не заметили в салоне 5-летнего мальчика. Фото: предоставлено Дарьей Фащевских.

Попытка по-быстрому сходить в аптеку едва не обернулась для сибирячки серьезным происшествием.

Инцидент произошел накануне, 13 февраля в центре Новосибирска. Молодая мама на 5 минут оставила 5-летнего сына в салоне автомобиля, а когда вернулась, то ее иномарку уже грузили на эвакуатор.

— На мой вопрос, не видят ли уважаемые погрузчики, что в салоне ребенок, мне ответили, что не обязаны смотреть, что или кто там внутри машины, и в ответ накинулись на меня с прекрасными догадками: «вы специально ребенка оставили, чтобы вас не эвакуировали?». Сын, конечно, напугался, я ему и себе пообещала больше его одного в машине не оставлять. Но у меня полдня потом еще тряслись руки при мысли, что вернись я на 5 минут позже, ребенка бы увезли на штрафстоянку, — рассказала Дарья Фащевских.

Молодая мама позвонила на «горячую линию МВД» и в подробностях рассказала о произошедшем. Ей пообещали разобраться в ситуации и принять меры.

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