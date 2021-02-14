Погода в Новосибирске на 14 февраля 2021 года: рассказываем, когда потеплеет

Морозы отступают. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 14 февраля 2021 года порадует горожан: в воскресенье в регионе будет тепло и снежно.

Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— 14 февраля в первой половине дня ожидается небольшой снег и облачность. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха прогреется в городе до -10 градусов, а в области местами до -13. На дорогах гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день. Утром в регионе термометр зафиксировал отметку в -17 градусов, а к вечеру температура поднимется до -8.

Атмосферное давление слегка понизится.

Предстоящая неделя в Новосибирске порадует теплыми днями и комфортной температурой воздуха.

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