Сибирячка украла из магазина новый «Айфон», забыв на кассе свой старый

Женщина забрала телефон у продавца в магазине электроники. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские полицейские задержали 39-летнюю сибирячку, которая украла у продавца в магазине дорогой «Айфон». Найти женщину помогла улика: ее старый «Айфон», который она случайно забыла на том же месте.

— 35-летний продавец позвонил в полицию 27 января. Он рассказал, что посетительница украла у него телефон за 23 тысячи рублей. До этого она покупала в этом магазине похожий телефон более старой модели, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На старом телефоне сибирячки остались ее отпечатки пальцев. Через две недели полиция нашла их обладательницу. Женщина объяснила, что хотела вернуть в магазин старый «Айфон», но поссорилась с продавцом и потому решилась на преступление.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Женщина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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