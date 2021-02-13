«Она его любит»: игры львов из Новосибирского зоопарка рассмешили соцсети

Сэм нежно кусал Найтирию за ушко. Фото: стоп-кадр.

На улице -25 градусов, и в такой мороз львам из Новосибирского зоопарка как никогда захотелось согреться. В преддверии Дня святого Валентина они устроили любовные игры в своем вольере.

Зоопарк выложил в соцсети ролик, в котором лев Сэм ласково кусает за ушко свою подругу Найтирию. А львица, похоже, не просто так ластится к Сэму, а хочет занять место, которое он согрел.

Пользователей соцсетей умилило это видео:

— Он ее любит!

— Красивая пара!

— Любимые киски, — пишут они в соцсетях.

Львы Сэм и Найтирия стали жить вместе с 2020 года. Поначалу Сэму несколько лет не могли найти пару. Когда же к нему подселили Найтирию, львица долго привыкала к своему избраннику, а теперь они живут душа в душу.

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