3-летняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП с иномарками в Новосибирске

Среди пострадавших оказалась и 3-летняя девочка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Днем в субботу, 13 февраля, на улице Одоевского в Новосибирске столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали три человека, в том числе 3-летняя девочка.

— Авария произошла в 16:40. 36-летний водитель «Toyota Alion» двигался по улице Одоевского и у дома № 1/10б столкнулся с автомобилем «Hyundai i40», за рулем которого был 30-летний водитель. В результате ДТП пострадала 3-летняя девочка из автомобиля «Hyundai i40», которая была на заднем сидении в детском кресле, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова добавила, что в есть еще двое пострадавших.

— У 3-летней девочки сотрясение головного мозга, состояние нетяжелое. В другой машине пострадали 39-летняя женщина — у нее также сотрясение мозга, перелом локтя и таза — и 33-летний мужчина, у которого сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

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Почта: kp.nsk@phkp.ruК ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Telegram: https://t.me/nskkp

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