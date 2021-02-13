Бывший хоккеист новосибирского «Сибсельмаша» избил соперника на матче в Сочи

Хоккеисты избили соперника клюшками. Фото: стоп-кадр.

Бывший игрок новосибирского «Сибсельмаша» Дмитрий Анфиногенов, ныне играющий в ХК «Большой», избил на матче в Сочи соперника — хоккеиста команды «Аполлонoff» Александра Дзыдаря. Нанося ему удары, Анфиногенов даже сломал клюшку. Все это попало на видео.

— Вчерашняя игра закончилась не совсем хорошо, а точнее вовсе ужасно — «скорои помощью». Анфиногенов напал на Александра Дзызаря без объяснения причин и бил его по голове клюшкои , в результате сломал ее. Дзыдарь, лежа на льду, истекал кровью, другои игрок, Никита Волков из команды ХК «Большой», подъехал сзади и начал жестоко добивать его. В результате у Александра черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Игрок выпал из игры в самыи разгар сезона, — рассказали представители ХК «Аполлонoff» в соцсетях.

Анфиногенова и Волкова исключили из турнира за неспортивное поведение.

Дмитрий Анфиногенов родился в Новосибирске, был вратарем команды «Сибсельмаш» по хоккею с мячом. Сейчас он работает директором по развитию игровой зоны «Красная поляна» и занимает должность директора ХК «Большой».

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