В Новосибирске от коронавируса скончались еще 9 человек: самой старшей было 97 лет

За последний день от инфекции умерли 9 человек. Фото: Александр Подгорчук

13 февраля оперативный штаб Новосибирской области сообщил новую информацию о заболевших коронавирусом. За последние сутки от инфекции умерли еще 9 человек.

— Это мужчины в возрасте 70 лет, 82 года и женщины в возрасте 39, 56, 58 лет, 72 и 74 года, 80 и 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 324 человека, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 124 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 26 пациентов.

За последние сутки заболели еще 128 человек, выздоровели 94 сибиряка.

В сумме с начала пандемии коронавирус диагностировали у 33 947 новосибирцев, в том числе у 1894 детей, выздоровели 31 801 пациента.

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