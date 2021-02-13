Новосибирец украл с заправок бензин на миллион рублей

Подозреваемый сбывал бензин по 25 рублей за литр. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске руководитель 23-летний руководитель инженерной службы похитил с заправок больше 33 тонны бензина. Топливо он сбывал в автосервис на улице Бродского и выручил с этих сделок больше миллиона рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— С декабря 2020 по 10 января 2021 года подозреваемый, используя карту «Газпромнефть», похищал на заправочных станциях топливо АИ-92. Был задержан при попытке хищения 800 литров бензина на АЗС на улице Немировича-Данченко. Похищенное топливо он сбывал по цене 25 рублей за литр. Установлено, что всего он сбыл 33 282 литра бензина на сумму 1 397 844 рубля, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». На допросе сибиряк во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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