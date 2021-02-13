«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» отметили 30-летие

Юбилей отпраздновали в большом зале Заксобрания. Фото: Валерий ПАНОВ

11 февраля 2021 газете «Ведомости Законодательного Собрания НСО» исполнилось 30 лет со дня первого выпуска. А на следующий день редакция отметила это событие в большом зале самого Заксобрания.

Главный редактор «Ведомостей» Елена Квасникова рассказала о планах на будущее.

Главный редактор Елена Квасникова рассказывает на камеру о настоящем и будущем «Ведомостей»Фото: Валерий ПАНОВ

— «Ведомости» в честь своего 30-летия запустили собственный социальный проект «Пиши — помогай!». В течение года журналисты и другие сотрудники редакции будут переводить сумму, начисленную за один материал (или рабочий день) на счет благотворительного фонда. А в конце года мы запустим челлендж и передадим свою эстафету другому СМИ, — пишут «Ведомости Заксобрания НСО».

Александр Карелин тепло и с юмором поздравил «Ведомости» с юбилеем. Фото: Валерий ПАНОВ

Торжество собрало в зале много гостей. Среди них — трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, депутаты заксобрания Денис Субботин и Александр Шпикельман. Пришли на праздник и коллеги-журналисты из «Советской Сибири».

В фойе большого зала заксобрания — выставка нашего фотокорреспондента Валерия Панова. Фото: Валерий ПАНОВ

В адрес «Ведомостей» было сказано много теплых слов. Поздравили их председатель областного заксобрания Андрей Шимкив и уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева.

Редакцию поздравил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Фото: Валерий ПАНОВ

— «Ведомости» поднимают остросоциальные темы, но не хайпуют на них, а вместе с экспертами ищут выходы из ситуаций, — сказала Нина Шалабаева.

Почетные грамоты от губернатора НСО вручал сотрудникам «Ведомостей» заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Почетные грамоты получили главный редактор Елена Квасникова и обозреватель Татьяна Малкова.

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