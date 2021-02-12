В Новосибирской области открыли два новых ФАПа

Новые ФАПы порадовали сибиряков. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив побывал на открытии двух фельдшерско-акушерских пунктов в Сузунском районе. В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» в Сузунском районе построены и оснащены оборудованием два ФАПа стоимостью более 11 миллионов рублей каждый: находятся они в поселках Лесниковский и Бедрино.

В Лесниковском ФАПе 14 лет работает фельдшером Елена Желтухина. И от новых возможносте йона в восторге:

– До этого у нас было старенькое здание, построенное полвека назад. Удобства на улице, печное отопление. Нынешнее здание очень просторное, тепло, светло, все необходимое оборудование есть, – перечисляет фельдшер. – Особенно меня радует пеленальный столик с подогревом. Когда мы осматриваем грудничков, то мамы кладут ребеночка уже на теплый столик.

Также Андрей Шимкив проконтролировал ход строительства объекта в рамках наказа избирателей депутатам Заксобрания от жителей Сузунского района. Это операционно-реанимационный блок и приёмный покой центральной районной больницы в Сузуне с реконструкцией помещений главного корпуса. Стоимость этого объекта с высокотехнологичным оборудованием – более миллиарда рублей. Срок окончания выполнения работ – январь 2022 года, но подрядная организация планирует закончить строительно-монтажные работы досрочно.

Главный врач Сузунской ЦРБ Владимир Утенков, рассказывая о ходе строительства, подчеркнул, что в возводимом оперблоке все будет организовано в соответствии с санитарными нормами. «Это будет один из лучших корпусов с оказанием высокотехнологической медицинской помощи», – заверил Владимир Утенков.

По поручению Председателя регионального парламента сегодня в ускоренном порядке ведётся корректировка проектной документации по реконструкции помещений для установки томографа. Андрей Шимкив подчеркнул значимость установки современного оборудования в новом корпусе больницы. «Жители даже самых отдаленных точек нашей области должны получать абсолютно адекватную помощь, как получают ее в Москве, в Новосибирске и в любой точке нашей страны», – акцентировал спикер.

Для сохранения и поддержания объектов здравоохранения в нормативном состоянии в 2020 году в Сузунском районе продолжались работы по ремонту медицинских учреждений, общая сумма средств на эти цели составила 4,8 миллионов рублей. Обновили медицинское оборудование учреждения на 13,3 миллиона рублей.