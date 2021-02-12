Собака из Новосибирского приюта почти всю жизнь прожила с пулей в лапе: о ней узнали случайно

Собака почти всю жизнь прожила с пулей лапе. Фото: приют "Верность"

Собака Алька из Новосибирского приюта почти всю жизнь прожила с пулей лапе. О том, что у нее когда-то было подобное ранение, волонтеры узнали совершенно случайно.

— Нашей Альке уже 9 лет, она давно живет в нашем приюте, попала сюда, когда была еще совсем щенком. Недавно мы заметили, что в какой-то момент Алька перестала наступать на лапу, потом началась атрофия мышц. Мы отвезли ее в ветклинику, сделали рентген и выяснилось, что у нее все это время в лапе сидела пуля! Получается, все эти годы они жила с вот таким вот «подарком от добрых людей». Но последствия проявились только сейчас. Возможно, возраст собаки как-то на это повлиял, — пояснили в приюте «Верность», где живет собака.

Сейчас Альку уже прооперировали, пулю удалили. Теперь она чувствует себя намного лучше и с удовольствием играет вместе с другими собаками. Волонтеры пояснили КП-Новосибирск, что не планируют подыскивать для Альки хозяев, ведь она уже немолодая, долго прожила в приюте и ей будет очень трудно адаптироваться в новой семье. Однако, если вы хотите чем-то помочь зоозащитникам, вы можете связаться с куратором приюта Оксаной по номеру телефона 8-983-123-87-35.

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