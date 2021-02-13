Погода в Новосибирске на 13 февраля 2021 года: сколько продлятся морозы

В новосибирске по-прежнему будет морозно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 13 февраля 2021 года: морозы еще не собираются покидать регион, в городе по-прежнему будет до -35. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— Ночью в Новосибирске морозы усилятся до -30…-32 градусов, местами до -35. Днем будет -21...-23 градуса. Будет малооблачно, без осадков, в отдельных районах дымка, на дорогах гололедица, южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области морозы ночью усилятся до -30…-35, при прояснениях до -40 градусов, а днем — -18…-22.

«Яндекс.Погода» обещает солнечное утро и пасмурный вечер. Температура днем будет около -30, к ночи повысится до -18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru