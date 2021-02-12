«Впал в кому на 4 месяца»: новосибирца, до смерти избившего своего друга около метро, будут судить

Пострадавший мужчина почти 4 месяца провел в коме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дело в отношении новосибирца, которого обвиняют в смерти его друга. По версии следствия, сибиряк так сильно избил своего знакомого, что тот впал в кому на несколько месяцев и умер уже в больнице.

— Следствием установлено, что в ночь с 26 на 27 августа 2020 года, 59-летний обвиняемый и его 46-летний приятель находились на лестнице входа №1 на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Мужчины поссорились и обвиняемый начал бить своего знакомого ногами и руками по телу и голове, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области. — Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он почти 4 месяца провел в коме и скончался 19 декабря 2020 года, так и не придя в сознание.

Сибиряка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть последнего по части 4 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением уже было направлено для рассмотрения в суд.

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