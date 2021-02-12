«Задушил шнуром»: новосибирец пойдет под суд за убийство своей возлюбленной

В Новосибирске под суд пойдет 38-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске под суд пойдет 38-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной по части 1 статьи 105 УК РФ. Трагедия произошла в августе прошлого года, недалеко от здания № 18/2 по улице Фабричная в Железнодорожном районе.

— Как установило следствие, в ночь с 26 на 27 августа 2020 обвиняемый и его 48-летняя сожительница вместе выпивали. В какой-то момент между ними возникла ссора, после которой мужчина удушил свою знакомую при помощи шнура от чехла мобильного телефона, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Следователи допросили свидетелей по данному делу, просмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения и провели ряд сложных судмедэкспертиз. Сейчас обвинительное заключение по данному делу было утверждено прокуратурой Железнодорожного района. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.

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