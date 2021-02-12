«Пришлось вскрывать дверь»: в Новосибирске спасатели вытащили мужчину из загоревшейся квартиры

В Новосибирске загорелся балкон в жилом доме. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео\"ЧП-Новосибирск"

Пожар на улице Горького в Новосибирске случился днем 12 февраля. Там загорелся балкон в квартире на 7 этаже. На место прибыли пожарные.

— Пожарные прибыли на место в 13:54, на дорогу у них ушло три минуты. Были задействованы 8 единиц техники и 26 человек личного состава. Локализовать пожар удалось в 14:13, ликвидировано открытое горение было в 14:21, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очевидцы происшествия сообщали, что в квартире в момент пожара находился мужчина, который не мог выбраться сам. В МЧС пояснили, что спасателям пришлось вскрыть в квартиру двери, чтобы спасти сибиряка.

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