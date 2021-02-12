Пожар в Коченевском районе в Новосибирской области 12 февраля 2021 года: загорелась пилорама

В Коченевском районе загорелась пилорама. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар в Коченевском районе в Новосибирской области 12 февраля 2021 года случился утром, на частной пилораме в поселке Кумысный. Его прибыли тушить пожарные.

— Пожарные расчеты прибыли в 9:25, дорога заняла у них шесть минут. На тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и шесть человек личного состава. Горело помещение на площади 600 квадратных метров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Горело помещение на площади 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В СУ СК по Новосибирской области пояснили, что в результате пожара погиб один человек — 28-летний мужчина. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В пожаре погиб один человек. Фото: СУ СК по НСО

— Предварительно установлено, что сегодня, 12 февраля, около 8 часов утра возгорание бытовки, расположенной внутри здания пилорамы было обнаружено рабочим. Они и вызвали пожарных. Внутри здания в бытовке находился директор пилорамы, который в ночь с 11 на 12 февраля остался охранять производство, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

На месте работают следователи. Фото: СУ СК по НСО

Следователи вместе со специалистами МЧС и судмедэкспертом осмотрели место происшествия и тело потерпевшего, опросили сотрудников пилорамы и назначили необходимые экспертизы.

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